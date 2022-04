GloboNews reforça time de comentaristas com ex-diretor do Datafolha

Para reforçar a cobertura das eleições presidenciais de outubro, a GloboNews decidiu contratar, como comentarista, o ex-diretor Geral do Datafolha Mauro Paulino. O sociólogo vai começar a aparecer nos jornais do canal em junho. Ele fará comentários no Edição das 16h e no Jornal das Dez.

“É um privilégio me unir ao time de comentaristas da GloboNews. Pretendo contribuir na análise do xadrez político e de temas nacionais com foco, nesse ano eleitoral, no entendimento correto dos resultados de pesquisas de opinião e seus desdobramentos. Muitas vezes os resultados mais significativos estão nos detalhes dos números e nas comparações com pesquisas passadas”, diz Paulino.

Sociólogo de formação, Mauro Paulino trabalhou por 35 anos no Datafolha. Coordenou a realização de pesquisas eleitorais desde 1988 e escrevia análises sobre a evolução do cenário político do país na Folha de S.Paulo.

Ele se une a nomes como Andréia Sadi, Fernando Gabeira, Julia Duailibi, Merval Pereira, Miriam Leitão, Natuza Nery, Octavio Guedes, Nilson Klava, Gerson Camarotti, Valdo Cruz, Ana Flor e Carlos Sardenberg.