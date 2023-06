Gilmar Mendes toma posse como ministro substituto do TSE

Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes tomou posse nesta terça como membro substituto do TSE.

A cerimônia realizada no gabinete da presidência do tribunal marcou ainda a posse do ministro do STJ Antonio Carlos Ferreira como substituto.

Mendes foi eleito para a vaga no dia 25 de maio pelo plenário daquela Justiça Eleitoral. Já Ferreira foi escolhido no dia 9 de maio para compor a vaga destinada a membros do STJ aberta em razão do falecimento do ministro Paulo de Tarso Sanseverino em abril.

