General de Bolsonaro na Petrobras, Luna vai enfrentar as urnas pelo PL

Ex-chefe da Petrobras e de Itaipu, o general Joaquim Silva e Luna vai disputar a Prefeitura de Foz do Iguaçu pelo PL de Jair Bolsonaro.

Ex-chefe da Petrobras e de Itaipu, o general Joaquim Silva e Luna vai disputar a Prefeitura de Foz do Iguaçu pelo PL de Jair Bolsonaro.

Com o apoio de Jair Bolsonaro e do governador do Paraná, Ratinho Junior, ele diz que seu projeto será focado “em gestão e não em política”.

Além dos cargos na gestão bolsonarista, Silva e Luna também foi ministro da Defesa na gestão de Michel Temer.