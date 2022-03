Futuro de Santos Cruz segue indefinido e Moro continua sem palanque no Rio

O futuro da campanha de Sergio Moro (Podemos) no Rio de Janeiro segue indefinido. Não se sabe que palanques o ex-juiz terá para subir no terceiro maior colégio eleitoral do país. O Podemos busca um nome de expressão para pedir votos em seu presidenciável, mas tem penado para encontrar pessoas dispostas a isso no Rio.

A aposta de Moro é lançar o general Carlos Alberto Santos Cruz como candidato ao governo do Estado do RJ, mas com pouco mais mais de quatro meses para o prazo para os partidos definirem suas candidaturas, as conversas não avançaram. Ele tem dito a pessoas próximas que prefere disputar por uma vaga ao Senado. Questionado pelo Radar, ele disse apenas que “ainda não tem nada decidido” sobre o assunto.