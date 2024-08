Fundador do Boticário lança livro sobre trajetória e consolidação da marca

O empresário Miguel Krigsner lançará o livro “A essência de empreender”, em que narra a fundação e o crescimento do Grupo Boticário, considerado um dos maiores empreendimentos do campo de perfumaria do Brasil.

No livro, Krigsner narra as grandes viradas do negócio e compartilha a busca pelo que chama de “fragrância perfeita”, além de seus maiores desafios, dilemas, erros e vitórias no mundo do empreendedorismo.

Em um dos trechos, o fundador do Boticário relata que comprou um estoque de 70 mil frascos que pertenciam a Silvio Santos, com a ajuda de um empréstimo, passando pela elaboração da primeira fragrância, que se tornou uma das mais vendidas da história da empresa, o “Acquafresca”.

A obra também trará curiosidades sobre o processo de sucessão da presidência do Grupo e a história da primeira franquia, em 1980, quando o termo “franchising” ainda não era popular no país.

Além de abordar a trajetória da própria marca, Krigsner remontará a trajetória do mercado de perfumaria no Brasil, o qual teria ajudado a transformar e a crescer, desde a década de 1970.

“Este livro é uma celebração do empreendedorismo, do papel transformador da beleza na vida de tantas pessoas, da superação de dificuldades e da convicção de que, com muito trabalho e as pessoas certas por perto, é possível ir muito além do que os olhos alcançam”, diz o empresário.

O lançamento da obra está previsto para o dia 27 de agosto.