Forças Armadas concluem operação logística no RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministro da Defesa, José Múcio assinou recentemente um ato que encerra a operação das Forças Armadas em atividades de apoio logístico nas cidades atingidas pelas chuvas que devastaram o estado no início do ano. A retirada dos militares será oficializada no próximo dia 16.

Dados divulgados em maio mostram que os temporais afetaram mais de 2,5 milhões de gaúchos, provocando destruição em 467 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Foram pelo menos 162 mortes registradas pela Defesa Civil, além mais de 70 desaparecidos.

Em todo o estado, mais de 1,3 milhão de moradias foram demarcadas como área de risco. Além de diferentes estradas, pontes e outros equipamentos de infraestrutura, a tragédia climática fechou escolas e impactou mais de mais de 3.000 estabelecimentos de saúde.

Publicidade