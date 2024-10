Flip 2024 terá espaço dedicado à literatura latino-americana

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na 22ª edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, que ocorrerá entre os próximos dias 9 e 13, o Sesc vai abrir um espaço para a conexão entre a literatura brasileira e a latino-americana.

A mesa “Edição, tradução e as múltiplas vozes da literatura latino-americana”, realizada no dia 10, reunirá a jornalista, tradutora e pesquisadora da literatura latino-americana, Mariana Sanchez, e o escritor e editor na Arte&Letra Thiago Tizzot, em um bate-papo sobre a ampliação do acesso à literatura da América Latina.

A editora Arte&Letra é responsável pelo lançamento de diversos livros de escritores latino-americanos, como “Onde cantam as baleias”, da colombiana Sara Jaramillo Klinkert, “A outra filha”, do argentino Santiago La rosa e ‘As noventa Havanas’, da cubana Dainerys Machado Vento.

A programação do Sesc também inclui a artista argentina Anabella Lopez, que participará de um debate sobre como o processo de criação conjunta de texto e imagem pode dar origem a obras verdadeiramente cativantes para crianças e jovens leitores.