Flávio Bolsonaro, Damares e Ives Gandra vão a encontro evangélico em BSB

Os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Damares Alves (Republicanos-DF) irão palestrar no evento “Despertar Profético”, organizado pelo Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp) e o Conselho Nacional de Pastores do Brasil (Concepab).

O encontro evangélico, que ocorre no próximo dia 25 em Brasília, ainda conta com a participação do governador Ibaneis Rocha (MDB), que apresentará o projeto do Museu da Bíblia na capital federal.

Na área jurídica, o evento terá palestras do jurista Ives Gandra Martins e do desembargador William Douglas, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2).