Flamengo arremata terreno para estádio no Gasômetro por R$ 138 milhões

Único participante do leilão da prefeitura do Rio, o Flamengo arrematou nesta quarta-feira o terreno no Gasômetro onde pretende construir seu estádio com um lance de 138.195.000,00 reais.

“Considerando que a proposta ofertada atende às exigências do edital, homologo o resultado final (e) declaro vencedor do leilão o Clube de Regatas do Flamengo”, anunciou o prefeito Eduardo Paes (PSD).

O presidente do clube, Rodolfo Landim, e o deputado Pedro Paulo (PSD), cotado para a vice do atual prefeito na campanha pela reeleição este ano, seguraram o martelo junto com Paes na hora do arremate.

O leilão foi adiante depois de a prefeitura carioca, por meio da Procuradoria Geral do Município, conseguir a derrubada, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), de uma liminar que suspendia a desapropriação do terreno e a própria competição.

O imóvel pertencia a um fundo cuja única cotista é a Caixa Econômica Federal. A estatal defende que a desapropriação só poderia ser levada a cabo com autorização do presidente da República.

O vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunshee, afirmou que o clube vai fazer o pagamento dos 138 milhões de reais à prefeitura em até cinco dias, e caberá ao município resolver a fatura da desapropriação com a Caixa.