Filme sobre serial killer brasileiro encerra festival internacional no Rio

O filme “O Maníaco do Parque”, uma produção nacional feita pela Amazon, será o longa de encerramento do 26º Festival do Rio, um evento internacional voltado ao cinema que acontece de 3 a 13 de outubro, na capital fluminense. A produção será exibida no dia 12, no Cinema Odeon.

Inspirado na história real do assassino que ficou conhecido pelo termo que dá nome à produção, o longa conta a história do motoboy Francisco, condenado por atacar 23 mulheres e assassinar dez delas, escondendo seus corpos no Parque do Estado, em São Paulo.

Protagonizado por Giovanna Grigio no papel da jornalista Elena, e Silvero Pereira, que dá vida ao serial killer brasileiro, a obra também reúne os atores Marco Pigossi, Bruno Garcia e Mel Lisboa, entre outros.

O Festival do Rio 2024 acontecerá em diversas telas na cidade, entre cinemas e espaços de projeção alternativos. Este ano, a sede do festival volta a ocupar o Armazém da Utopia, no Cais do Porto.