Filha de Roberto Jefferson deixa partido comandado pelo pai

A ex-deputada Cristiane Brasil anunciou há pouco que pediu desfiliação do PTB, partido comandado por seu pai, Roberto Jefferson, que atualmente se encontra preso por ordem do STF desde agosto no inquérito que investiga milícias digitais e ameaças às instituições democráticas.

Jefferson colocou Graciela Nienov para comandar o partido durante sua estada na cadeia e no final de novembro, a convenção nacional do PTB elegeu de fato a dirigente para a presidência da legenda.

Apesar de se identificar como cristã e conservadora, Cristiane vem divergindo nos últimos anos do rumo do partido, que deu uma guinada à extrema direita. Em 2020, ela fez críticas ao então prefeito do Rio Marcelo Crivella e tomou uma chamada pública do pai, já que o PTB integrava a base do prefeito que tentava àquela altura a reeleição, que depois não veio. Na ocasião, Jefferson sugeriu que sua filha deixasse o partido, o que não ocorreu.

Cristiane nunca escondeu sua antipatia pela sucessora de seu pai. Na postagem em que anunciou o pedido de desfiliação, chamou Graciela de “panfleteira semianalfabeta” e disse que o advogado de defesa de Jefferson estaria mancomunado com a dirigente partidária não estaria atuando pelos melhores interesses de seu pai.

“Pedi hoje minha desfiliação do PTB. Não serei liderada por uma panfleteira semi-analfabeta que quer enterrar meu pai vivo, junto com o dirigente-advogado de ‘defesa’ de seus interesses partidários (porque do meu pai é que não é), Luiz Gustavo. O último que sair apaga a luz. Fui!”, disse ela.