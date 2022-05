‘Fico com meus ideais’, diz Marcelo Ramos após perder cargo na Câmara

Destituído nesta segunda-feira por Arthur Lira da primeira vice-presidência da Câmara, o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) demonstrou resignação nesta terça com a perda do cargo. Pelas redes sociais ele comentou que tem sido questionado como se sente por sair do posto e respondeu:

“Orgulhoso! Que outro sentimento poderia ter um homem que perde um cargo por não trair seus ideais e o seu povo?! Tudo resolvido. Eles ficam com a cadeira. Eu fico com os meus ideais e com o povo do Amazonas”.

Logo após a decisão de Lira, que ocorreu após pressão de Jair Bolsonaro e do PL, ex-partido de Ramos, o deputado amazonense declarou que foi “eleito pelo voto de 396 deputados e deputadas e destituído por um”, que segundo ele atendeu a uma ordem do presidente da República.

A eleição para substituir Ramos e duas outras secretárias da mesa diretora da Câmara que trocaram de partido — as deputadas Marília Arraes e Rose Modesto — foi marcada para esta quarta-feira.