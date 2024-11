Feira Literária de Saquarema vai homenagear escritora e ativista indígena

A Prefeitura de Saquarema (RJ) realizará, entre os dias 11 e 20 deste mês, a 3ª Edição da Feira Literária do município (Flis). A homenageada do ano será a escritora e ativista indígena Eliane Potiguara, reconhecida pela luta a favor dos povos originários, e considerada a primeira mulher indígena a publicar um livro no Brasil.

Autora de “A Terra É a Mãe do Índio” e de “Metade Cara, Metade Máscara”, entre outros títulos, Eliane foi agraciada com a Ordem do Mérito Cultural, com a qual o Ministério da Cultura distingue pessoas e instituições que contribuem para fomentar a cultura brasileira. Em 2021, também recebeu do Conselho Universitário da UFRJ o título de doutora honoris causa.

Além de temas voltados aos povos originários, a feira terá a participação da intelectual e escritora Bárbara Carine, autora dos livros “Querido Estudante Negro” e “Como Ser um Educador Antirracista”. Sua participação ficou para o último dia do evento que coincide com o Dia da Consciência Negra. Outro destaque do dia do encerramento é a apresentação da cantora Bia Bedran, artista que realiza trabalhos voltados ao público infanto-juvenil.

O público presente no evento terá acesso a mesas redondas, oficinas, contação de história e apresentações culturais num circuito com 80 editoras e 180 boxes. A movimentação esperada para todo o período do evento é de cerca de 100.000 pessoas.