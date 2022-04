Favelas do país terão TV independente e streaming de música

O G10 Favelas, junto com a Sou+Favela, empresa de soluções de mídia para as comunidades do país, colocam na rua nos próximos dias uma rede de TV e um serviço de música por streaming focada especificamente nas periferias do país.

A +FavelaTV será a primeira rede de TV independente – on demand e linear – nativa das periferias. Já o Favela Music, além do streaming de música, atuará como produtora, gravadora e agência de novos artistas das favelas.

Dentro da plataforma de televisão com conteúdos produzidos pelos moradores, o público terá acesso a programas voltados ao esporte, empreendedorismo, celebridades, educação infantil e bem-estar.

O G10 e o Sou+Favela estão presentes em mais de 350 comunidades (26 estados + Distrito Federal) e detém a maior rede de wifi gratuito na periferia. O público alvo do projeto é de 2,7 milhões de moradores dessas comunidades.

Num prazo de dois anos, a projeção é de contratar mais de 3.000 colaboradores e obter uma receita anual de mídia de 180 milhões de reais.