Farmacêuticas faturaram R$ 142 bilhões no Brasil em 2023, diz Anvisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados divulgados pela Anvisa nesta quarta-feira mostram que o setor farmacêutico faturou aproximadamente 142 bilhões de reais em 2023. O resultado representa um crescimento nominal de 8,53% em relação a 2022.

Foram comercializadas 5,77 bilhões de embalagens, um aumento de 1,03% comparado ao ano anterior, abrangendo um total de 14.108 tipos de apresentações.

O setor contou com a participação de 223 empresas, que ofertaram 6.955 nomes comerciais de produtos distribuídos em 509 classes terapêuticas diferentes.

“As informações geradas têm o objetivo de fortalecer a transparência, ampliando a capacidade de participação da sociedade nos processos regulatórios e na formulação de políticas públicas no setor de saúde. Os dados contemplam todas as empresas e produtos farmacêuticos regulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos”, diz a Anvisa.