FAB intercepta avião que veio do Peru e piloto foge após pouso forçado

A Força Aérea Brasileira interceptou, na manhã desta terça-feira, uma aeronave PA-28 Cherokee que veio do Peru e entrou clandestinamente no espaço aéreo brasileiro.

Aviões de defesa aérea A-29 Super Tucano e E-99 foram acionadas quando o tráfego ilícito foi detectado pela rede de radares do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro e interceptaram o monomotor às 10h50. Os caças da FAB ordenaram a realização de medidas de averiguação e intervenção e deram um tiro de aviso.

O piloto da aeronave ignorou as ordens e realizou um pouso forçado em uma área descampada ao sul da pista de Lábrea, no interior do Amazonas, próximo à rodovia Transamazônia.

Na sequência, o tripulante suspeito foi observado ateando fogo no avião e fugiu. A PF foi ao local para iniciar as investigações sobre a ocorrência

Continua após a publicidade

Para o chefe do Estado-Maior Conjunto do Comando de Operações Aeroespaciais, o major-brigadeiro do ar João Campos Ferreira Filho, as tecnologias monitoramento dos radares, juntamente com a prontidão das tripulações e controladores, “aumentam a nossa capacidade de mapear as rotas dos traficantes e agir para impedir que a droga chegue em seu destino”.

A ação fez parte da Operação Ostium, interligada ao Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, que tem como objetivo de coibir ilícitos transfronteiriços.