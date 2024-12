Exército transferirá general e tenente-coronel presos no Rio para Brasília

O Exército informou há pouco que irá realizar nesta quinta-feira a transferência para Brasília do general de brigada Mário Fernandes e do tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, presos preventivamente pela PF no último dia 19 de novembro, no Rio de Janeiro, por suspeita de participação em um plano para assassinar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. A transferência foi uma determinação do STF.

Os dois serão levados em voos nesta manhã e à tarde, com chegada à Base Aérea de Brasília. O general Mário deve desembarcar às 11h25. Já o voo de Azevedo está previsto para chegar às 16h50 à capital. Ambos serão encaminhados ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.

“Este Centro informa, ainda, que a Força cumpre as medidas judiciais determinadas e não se manifesta sobre processos em curso, conduzidos por outros órgãos e instituições”, informou o Centro de Comunicação Social do Exército.