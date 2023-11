Exército nega ao TCU acesso da CPMI do 8 de Janeiro a dados de CACs

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A CPMI queria cruzar os registros de CACs com os presos pelo 8 de Janeiro e saber o tamanho e o perigo da milícia armada para o golpe. Mas, em parecer ao TCU, o Comando do Exército se negou a compartilhar a base de dados com a senadora Eliziane Gama.

“Esta Força é de parecer desfavorável ao acesso às bases de dados compartilhados com o TCU”, escreveu o general Francisco Humberto Montenegro Junior, chefe de gabinete do general Tomás Paiva.

A relatora da CPMI havia pedido ao TCU o compartilhamento de dados de autorização de compra de armas de fogo e munições, emissões de certificados de registro e acervos de pessoas físicas e jurídicas.

“Sucede que se tratam de dados protegidos pelo manto do sigilo, o que levou o Comando do Exército a classificar sua base de dados como sigilosa”, afirmou Montenegro.

Ele recomendou que Eliziane Gama refizesse o pedido, desta vez diretamente ao Comando do Exército, “para análise e providências julgadas adequadas”.

