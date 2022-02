Exército gasta com camarão, bacalhau e bebidas na Amazônia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O 2º Grupamento de Engenharia do Exército, em Porto Velho (RO), anunciou a contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra para a execução de serviço continuado de manutenção de bens imóveis, com a justificativa de que a contratação é destinada à manipulação de alimentos.

Na lista de itens a serem contratados, no entanto, há a aquisição de serviços de buffet para até 740 pessoas, no valor de 79.000 reais.

O cardápio inclui jantar com “camarão, carpaccio de filé mignon, rosbife ao molho mustard e brandade de bacalhau”.

A lista tem ainda chope, whisky e bebidas destiladas diversas. Há ainda um pacote de gelo de coco para cada 15 pessoas.