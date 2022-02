Exército deflagra operação para socorrer vítimas das chuvas em Petrópolis

O Comando Conjunto Leste do Exército deflagrou operação nesta quarta para atuar nos trabalhos de socorro a vítimas das chuvas em Petrópolis, no Rio.

A força já começou a direcionar para a cidade tropas, viaturas e equipamentos especializados.

No início desta tarde, o Comandante Militar do Leste e Comandante do Comando Conjunto Leste, General de Exército José Eduardo Pereira, juntamente com o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, com o Secretário Nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, com o Prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, e demais autoridades participaram de uma reunião de coordenação para definir as ações de apoio à Defesa Civil.

“De imediato, por meio do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, sediado na região, foram disponibilizadas viaturas 5 Ton (caminhões), ambulâncias e equipes de primeiros socorros, estando a unidade militar em condições de ampliar o apoio, assim como auxiliar desabrigados em uma escola dentro da sua área, em estreita coordenação com a Defesa Civil Estadual”, diz o Exército.

“Equipamentos da Engenharia do Exército para desobstrução de vias e outras máquinas para serviços especializados também estão disponíveis, de acordo com as necessidades. No campo de futebol do 32º BIL Mth ainda está sendo operada uma zona de pouso de helicópteros empregados na operação”, segue o Exército.

O Destacamento de Resposta Imediata do Comando Militar do Leste, com tropas da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, sediado em Juiz de Fora (MG), também foi acionado, e os militares envolvidos prosseguem no apoio aos moradores da região de Petrópolis, permanecendo o Comando Conjunto Leste acompanhando todos os desdobramentos.