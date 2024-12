Exército começará 2025 com os cofres vazios

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Exército vai entrar 2025 com o cofre vazio. Só há dinheiro para contas básicas (água, luz…) de janeiro — e olhe lá.

Tradicionalmente, os generais costumam equacionar as despesas da caserna, no início do ano, de modo a garantir verbas de custeio para fechar, pelo menos, o primeiro trimestre.

Com a discussão em torno do corte de gastos e as novas prioridades da gestão petista, isso não será possível. O começo de ano promete ser complicado para a instituição.

Publicidade