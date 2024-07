Exército alerta governo por risco de paralisar aeroporto improvisado no RS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dois meses após o início das enchentes que fecharam o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, um novo problema ameaça paralisar também a Base Aérea de Canoas, na região metropolitana, improvisado para receber voos comerciais provisoriamente.

Atraídos pelas pilhas de lixo ainda acumuladas nas ruas da cidade gaúcha, que contêm até restos de animais mortos, urubus que sobrevoam a região podem acabar inviabilizando a operação no espaço da FAB.

Chefe do Comando Militar do Sul, o general Hertz Nascimento comunicou o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, sobre o risco e a necessidade de pressionar a prefeitura de Canoas a acelerar a retirada do lixo — uma questão que esbarra em obstáculos logísticos e burocráticos.

Diante da situação, o governo federal aprovou nesta semana quase 50 milhões de reais em planos de trabalho para retirar resíduos da região metropolitana de Porto Alegre.