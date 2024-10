Ex-presidente da Petrobras, general é eleito prefeito no Paraná

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em sua estreia nas urnas aos 74 anos, o general Joaquim Silva e Luna foi eleito neste domingo para ser o novo prefeito de Foz do Iguaçu, no Paraná, com 50,14% dos votos válidos.

Filiado ao PL, o militar reformado foi presidente da Petrobras e diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, que fica no município paranaense, no governo de Jair Bolsonaro, e ministro da Defesa na gestão de Michel Temer.