Ex-Porto Seguro, Jayme Garfinkel entra para Movimento Bem Maior

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O empresário Jayme Garfinkel, ex-presidente do Conselho de Administração do Grupo Porto Seguro por mais de três décadas, é o novo associado do Movimento Bem Maior. A organização sem fins lucrativos é formada por executivos de alto escalão e tem como objetivo promover a transformação social.

Essa não é a primeira incursão do executivo no mundo da filantropia –em 2015, criou o Instituto Ação pela Paz, entidade que viabiliza o ingresso de ex-penitenciários no mercado de trabalho.

“Associar-me ao movimento e unir-me a um time de pessoas que, assim como eu, acreditam na filantropia como ferramenta para reduzir desigualdades, foi uma decisão muito importante, pois tenho a convicção de que é preciso somar forças se realmente desejamos promover as mudanças necessárias em nossa sociedade”, diz Garfinkel.

O executivo junta-se a outros nomes de peso na empreitada — entre eles, Luciano Huck, Elie Horn, CEO da Cyrela, Rubens Menin CEO da MRV Engenharia, e Eugênio Mattar, presidente executivo do Conselho de Administração da Localiza.

O MBM planeja lançar, em breve, o quarto edital do programa ‘Futuro Bem Maior’, que atende organizações da sociedade civil. A iniciativa beneficia as entidades com mentoria, suporte na gestão e um financiamento de cerca de 70 mil reais para que cada uma se organize e para que, após um ano, passe a ser autônoma.