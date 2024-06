Ex-petista lidera corrida eleitoral na segunda maior cidade de São Paulo

Divulgada nesta quinta-feira, a pesquisa eleitoral da Ipec para Guarulhos (SP) mostra o pré-candidato do Solidariedade, Elói Pietá, com 34% das intenções de voto. Em janeiro, o ex-prefeito deixou o PT, partido que ajudou a fundar, para concorrer no próximo pleito. Apoiado por Lula, o deputado federal Alencar Santana é o candidato petista e registrou 8% das intenções de voto.

O líder do governo Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo, Jorge Wilson (Republicanos), o “Xerife do Consumidor”, aparece com 12% na pesquisa e é o segundo colocado. O levantamento ainda conta com o pré-candidato do PL Lucas Sanches (7%), do PDT Márcio Nakashima (6%), do Novo Thiago Surfista (4%) e do Podemos Professor Jesus (3%).

Para a pesquisa, registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-04617/2024, entrevistou 800 pessoas entre os dias 7 e 10 de junho, em Guarulhos, cidade da Grande São Paulo, que concentra o segundo maior número de habitantes no Estado — 1,3 milhão de moradores.