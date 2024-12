Ex-mulher do homem-bomba do STF tem morte confirmada em SC

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A direção do Hospital Geral Tereza Ramos, em Santa Catarina, informou, nesta terça, que Daiane Dias, a ex-mulher de Francisco Wanderley, o homem-bomba do STF, morreu nesta madrugada, devido a complicações em seu quadro de saúde.

“Prontamente, o óbito foi comunicado à família e acionada a Polícia Científica de Santa Catarina”, diz a nota da unidade de saúde.

Na semana passada, o Radar mostrou que Daiane apresentava quadro grave na UTI do hospital de Rio do Sul. Ela sofreu graves queimaduras, após supostamente ter ateado fogo na casa do ex-marido.