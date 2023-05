Evento com Reginaldo Lopes discute impacto da reforma tributária no país

Coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes vai palestrar, na próxima quinta, no encontro “Reforma Tributária: Desafios e Oportunidades”, em Brasília.

O evento vai debater as mudanças que ocorrerão no país, a partir da aprovação do texto em discussão no Parlamento. Lopes falará sobre as principais discussões em curso no colegiado da Câmara.

Realizado pelo Centro de Estudos de Direito Econômico e Social e pelo Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas, o evento tem apoio do Instituto Sociocultural Brasil China e da Veredas Inteligência Estratégica.