‘Eu disse que voltaríamos e nós voltamos’, diz Dilma ao lado de Lula

Dilma Rousseff deu como certa a volta de Lula ao poder durante um discurso que fez na UERJ, no Rio de janeiro, em evento que contou com a participação do presidenciável petista e políticos de esquerda da América Latina e da Europa na noite desta quarta.

“Eu vou falar o que eu disse quando sai da presidência da República em 31 de agosto de 2016. Eu disse que nós voltaríamos e que isso não ia ficar assim. Eu quero dizer pra vocês, nós voltamos. Nós vamos estar nas ruas defendendo a reconstrução do Brasil. O reconhecimento da inocência do presidente Lula permitiu que nós tivéssemos novamente uma alternativa no campo de defesa do povo desse pais”, disse Dilma.