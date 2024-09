Estudantes da rede pública de São Paulo darão palestras em Nova York

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Os alunos Vitória Calado e Pedro Murilo Gonzaga Borges, da Escola Municipal Paulo Duarte, em São Paulo, participarão de um evento internacional organizado pela ONU com foco no Pacto das Nações Unidas para o Futuro e a Agenda 2030, em Nova York, nos Estados Unidos, no próximo dia 17, terça-feira da semana que vem

Na reunião, os estudantes representarão o Brasil e ministrarão palestras sobre o tema do evento. Vitória e Pedro fazem parte do programa Imprensa Jovem e integram o Grupo de Trabalho de Jovens para a ONU de preparação para a Cúpula do Futuro, outro evento que discute temas relacionados.

Eles foram aceitos como Delegados Jovem da Coalizão para ONU que Precisamos, que oferece uma plataforma global que permite maior impacto da sociedade civil no trabalho para um sistema das Nações Unidas fortalecido.

Os jovens estarão sob mentoria de Renata Juliotti, jornalista e consultora para o processo preparatório para a conferência da ONU, e serão acompanhados pelas professoras Kelly Cristina Ribeiro Ventura e Regina Maria Nara, o coordenador de Educomunicação, Carlos Lima, e o Coordenador dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral, Aparecido Sutero da Silva Júnior.

Eles estarão em Nova York entre os dias 15 e 26 de setembro e participarão de outros eventos, tais como o Action Days, integrando a equipe do Mídia Hub, que realizará a cobertura de imprensa da Cúpula do Futuro, que acontece nos dias 22 e 23 de setembro.