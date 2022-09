“Essa fotografia simboliza a reconstrução do Brasil”, diz Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio a oito ex-candidatos à Presidência da República, o ex-presidente Lula afirmou há pouco, em São Paulo, que a reunião de ex-adversários simboliza “a vontade que as pessoas têm de recuperar a democracia no país”.

“Essa fotografia simboliza a reconstrução do Brasil”, declarou o candidato do PT ao Palácio do Planalto.

Participaram do evento os seguintes ex-presidenciáveis:

Guilherme Boulos (PSOL) – Candidato em 2018

Luciana Genro (PSOL) – Candidata em 2014

Cristovam Buarque (Cidadania) – Candidato 2006, pelo PDT

Marina Silva (Rede) – Candidata em 2018 pelo seu partido, em 2014, pelo PSB, e em 2010, pelo PV

Geraldo Alckmin (PSB) – Atual vice da chapa de Lula e candidato em 2018 e 2006, pelo PSDB

Fernando Haddad (PT) – Candidato em 2018

Henrique Meirelles (União Brasil) – Candidato em 2018, pelo MDB

João Goulart Filho (PCdoB) – Candidato em 2018, pelo PPL

No início da sua fala, Lula comentou que não conversava havia muito tempo com alguns dos presentes, como Luciana Genro, Cristovam Buarque, Henrique Meirelles e Marina Silva, com quem conversou bastante na semana passada.

Ele também afirmou que está trabalhando para ganhar a eleição no primeiro turno.