Especial de verão do Podpah terá MC Livinho e parceria com Spotify

O Podpah, canal de podcast que ficou — ainda mais — famoso após bater recorde de visualizações com entrevista do ex-presidente Lula, vai realizar em janeiro um especial de verão no Nordeste.

Nomes como os dos cantores MC Livinho e João Gomes e o comediante Rico Melquiades, vencedor da Fazenda, estão confirmados no podcast — que, com os apresentadores Igão e Mítico, será gravado na praia de São Miguel da Barra, ao lado de Maceió (AL).

A estreia do “Podpah de Verão” será no próximo sábado, 8, com um episódio inédito por dia até o domingo da semana seguinte. Os episódios de abertura e de encerramento — nos dias 8-9 e 15-16, respectivamente — ficarão disponíveis de forma gratuita exclusivamente no Spotify.

Inicialmente, estava prevista a presença de Wesley Safadão, mas a organização do evento diz que, devido à “reorganização da agenda”, a ida do cantor está “pendente”. Parte da equipe de Safadão testou positivo para a Covid-19 nos últimos dias e o artista cancelou uma série de shows previstos. A assessoria, no entanto, não confirma se a troca está relacionada ao quadro da banda do cantor.

O Podpah é hoje um dos líderes no mercado de podcasts no Brasil e, em pouco mais de um ano, atingiu 1 bilhão de visualizações no canal. A audiência média dos últimos três meses foi de 90 milhões de views, diz a plataforma.