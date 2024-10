Escritor lançará livro em evento com pocket show, em São Paulo

Giro VEJA - quarta, 9 de outubro

Marçal rejeita apoio a Nunes e prevê vitória de Boulos em São Paulo

O ex-candidato Pablo Marçal, do PRTB, informou que não apoiará a candidatura do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, no segundo turno das eleições municipais. O ex-coach condicionou o apoio a um pedido de desculpas do emedebista, do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Bolsonaro. Marçal disse ainda que queria derrotar a extrema esquerda, mas que provavelmente Guilherme Boulos vá ganhar a eleição.