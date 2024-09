Equipes de candidatos a prefeito debatem propostas para saúde em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

As equipes dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, com a exceção de José Luiz Datena (PSDB), confirmaram presença em um debate sobre propostas para a área da saúde, nesta quarta-feira, na Fiesp. O evento é organizado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde no Estado de São Paulo.

Durante o encontro, os representantes dos candidatos também receberão o Guia de Ações São Paulo Saudável. Segundo o SindHosp, o documento aponta tendências e diretrizes que levam ao desenvolvimento e implementação de políticas públicas voltadas a um sistema de saúde municipal que garanta maior acesso, resolutividade, qualidade assistencial e uma vida mais digna para os paulistanos.

Estão confirmadas as presenças dos assessores de saúde de Guilherme Boulos (PSOL), Gonzalo Vecina, de Pablo Marçal (PRTB), Francisco Cardoso, de Ricardo Nunes (MDB), Luiz Carlos Zamarco, e de Tabata Amaral (PSB), Paulo Saldiva. Até o momento, não há confirmação da presença de representantes da campanha de Datena.