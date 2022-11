Equipe de transição de Lula tem 40% de mulheres

Dos 129 integrantes anunciados até o momento para a equipe de transição ao governo Lula, 51 são mulheres. Este número corresponde a quase 40% dos nomes anunciados.

Os grupos técnicos de Economia e de Indústria, Comércio e Serviços têm apenas homens. Já o das Mulheres é a única equipe exclusivamente feminina. Os de Educação e de Cultura, por exemplo, têm paridade de gênero.

A proporção é mais desequilibrada no Conselho Político da transição, que tem 15 integrantes representando 14 partidos. Apesar de ser comandado pela presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, o grupo tem apenas três mulheres (20% do total). Na primeira reunião do conselho, na quinta-feira passada, a própria Gleisi reconheceu a disparidade.

“Somos poucas mulheres aqui por enquanto, mas valentes. Sei que o pessoal tem cobrado participação mais efetiva das mulheres no processo político e a gente tem lutado muito para que isso aconteça. Eu tenho certeza que vamos conseguir aumentar aí a presença das mulheres nesse processo todo”, declarou a petista, ladeada pela vice-governadora de Pernambuco e presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, e pela senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Dos cinco cargos de coordenação do gabinete de transição, dois são ocupados por mulheres: Gleisi e a futura primeira-dama, Janja da Silva, responsável pela organização da posse do marido, no dia 1º de janeiro.

O comandante da transição, Geraldo Alckmin, começou a nomear os integrantes dos grupos técnicos na terça-feira passada e fez o último anúncio nesta segunda, quando apresentou 61 novos membros. A maior parte dos integrantes do grupo vai atuar de forma voluntária. Apenas 50 serão nomeados a cargos comissionados com salários entre 2.000 reais e 17.000 reais. O gabinete de transição pretende indicar nesta quarta mais integrantes de grupos técnicos.

Veja a seguir as mulheres que integram a transição e os grupos técnicos que integram:

Gleisi Hoffmann – Coordenação de Articulação Política e Conselho Político

Janja da Silva – Coordenação de Organização da Posse

Luciana Santos – Conselho Político

Eliziane Gama – Conselho Político

Simone Tebet – Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Márcia Lopes – Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Tereza Campello – Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Bela Gil – Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Alessandra Orofino – Comunicações

Maria do Rosário – Direitos Humanos

Maria Victoria Benevides – Direitos Humanos

Margarida Quadros – Direitos Humanos

Janaína Barbosa de Oliveira – Direitos Humanos

Maria Luiza Moura Oliveira – Direitos Humanos, subgrupo Infância

Isabela Henriques – Direitos Humanos, subgrupo Infância

Nina Lino Gomes – Igualdade Racial

Givânia Maria Silva – Igualdade Racial

Iêda Leal – Igualdade Racial

Preta Ferreira – Igualdade Racial

Tatiana Conceição Valente – Indústria, Comércio e Serviços, subgrupo Micro e pequenas empresas

Arielle Franco – Mulheres

Roseli Faria – Mulheres

Roberta Eugênio – Mulheres

Maria Helena Guarezi – Mulheres

Eleonora Menicucci – Mulheres

Aparecida Gonçalves – Mulheres

Esther Duek – Planejamento, Orçamento e Gestão

Andressa Pellanda – Educação

Macaé Evaristo – Educação

Maria Alice (Neca) Setúbal – Educação

Priscila Cruz – Educação

Rosa Neide – Educação

Teresa Leitão – Educação

Ana Moser – Esporte

Isabel Salgado – Esporte

Marta Sobral – Esporte

Nádia Campeão – Esporte

Verônica Silva Hipólito – Esporte

Miriam Belchior – Esporte

Fernanda Batista – Esporte

Bruna Chaves – Juventude

Kelly dos Santos Araújo – Juventude

Nádia Beatriz Martins Garcia Pereira – Juventude

Sabrina Santos – Juventude

Ermínia Maricato – Cidades

Evaniza Lopes Rodrigues – Cidades

Maria Fernanda Ramos Coelho – Cidades

Inês Magalhães – Cidades

Áurea Carolina – Cultura

Lucélia Santos – Cultura

Margareth Menezes – Cultura