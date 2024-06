Entidades criticam falta de espaço em encontro de juventude do G20

O Radar mostrou, nesta terça, que Belém recebe, nesta semana, o Summit Y20, grupo oficial de engajamento das juventudes do G20. O evento propõe a representatividade da juventude na discussão internacional, envolvendo delegações dos países do bloco e de países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, representantes de todos os estados do Brasil e lideranças jovens do estado do Pará.

O encontro, no entanto, não agradou a todos. Nesta terça, algumas entidades divulgaram uma nota criticando a organização do evento pela “exclusão de vozes locais e engajadas” da comunidade local no Pará.

“É inaceitável que um evento dessa magnitude e importância não tenha convocado diversas juventudes organizadas que têm se destacado em pautas como o próprio Y20, assim como outras agendas climáticas e socioambientais em Belém. Ignorar esses grupos e suas contribuições representa um flagrante desrespeito ao movimento existente em nosso território”, diz a nota assinada por 16 entidades.

As entidades cobram uma manifestação da Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos do Pará sobre o tema.

Ao Radar, a organização do Y20 informou que, ao contrário do que dizem as organizações, mais de 800 jovens de Belém e do interior do Pará estiveram na abertura do evento, nesta segunda, no Theatro da Paz. “Selecionamos uma delegação diversa, com muito conteúdo e trajetória. Tivemos 50 candidatos por vaga na fase de inscrições. É natural e importante que grupos se manifestem livremente e sempre receberemos todas as considerações e questionamentos”, diz a organização.