Empresário compra 60% do SBT Interior, em Araçatuba

O empresário Chaim Zaher acaba de comprar 60% do SBT Interior, afiliada do SBT em Araçatuba, no interior de São Paulo. A operação pertencia ao Grupo Destro.

Segundo Zaher, a aquisição representa uma volta às origens, já que Zaher foi um dos fundadores da emissora, nos anos 1990. Ele assina o contrato nos próximos dias e assume o controle da operação em janeiro.

“Araçatuba é a cidade que me acolheu quando cheguei do Líbano. Essa TV, eu que fundei, é uma volta às origens. Continuamos investindo e confiando na economia e no desenvolvimento do interior paulista. Nossas TVs cobrem de Campinas a Ribeirão, de São José dos Campos a Presidente Prudente”, diz Chaim.