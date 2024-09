Empresa de aliados de prefeito ganha contrato de R$ 300 milhões em Macapá

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A empresa de uma família de aliados políticos do prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), acaba de ganhar um contrato de quase 300 milhões de reais com a secretaria de Obras da cidade.

Em 15 de agosto, o secretário Cássio Cleidsen Rabelo Cruz homologou a vitória da Cimentos do Norte em uma licitação para asfaltar, drenar e construir calçadas em ruas da capital do Amapá. Valor total do contrato: 299.550.996,88 reais.

A sócia-administradora da construtora é a ex-deputada estadual Francisca Ferreira Favacho, mãe do deputado federal Acácio Favacho e do deputado estadual Júnior Favacho.

Todos são do MDB. Francisca e Acácio integram o diretório nacional do partido. Acácio também é presidente estadual da sigla no Amapá.