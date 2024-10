Emissoras só farão publicidade das bets da lista da Fazenda, diz Abert

O presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), Flávio Lara Resende, afirmou ter assumido um compromisso com o ministro Fernando Haddad de que as empresas associadas à entidade só vão veicular anúncios publicitários dos sites de apostas on-line que estejam na lista da Fazenda com as bets autorizadas a operar no país.

“Falei a ele que não tem sentido proibir a publicidade se a atividade é legalizada. Emissoras de rádio e TV têm tido ética e responsabilidade para fazer propagandas e seguido à risca as recomendações do Conar, de não fazer apologia ao jogo e nada direcionado para crianças”, disse Lara Resende ao Radar.

Na terça-feira, Haddad recebeu o presidente da Abert e o presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar), Sérgio Pompilio, para discutir as atuais regras para anúncios de sites de apostas on-line. Lara Resende afirmou ter deixado a reunião com a certeza de que, desde que as emissoras sigam “rigorosamente” a legislação, haverá “zero” endurecimento sobre a publicidade das bets.

Desde que o Banco Central publicou uma nota técnica apontando que beneficiários do Bolsa Família teriam gastado cerca de 3 bilhões de reais com bets em agosto por meio do Pix, deputados e senadores apresentaram projetos para proibir anúncios de casas de apostas.

Depois da reunião com Haddad e o Conar, a Abert enviou a todas as emissoras associadas a lista prévia do Ministério da Fazenda com as plataformas que atenderam os critérios da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) para se regularizar. “Nenhuma emissora estava fazendo publicidade de alguma bet que não estava regular naquela lista. Só fazíamos de bets que apoiam o futebol, o esporte, e de grupos sérios, que têm ação na bolsa”, disse Lara Resende.