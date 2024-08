Emissão de bilhetes dos EUA para São Paulo em mês de jogo da NFL sobe 34%

Um levantamento da Embratur com informações da provedora de dados de trânsito aéreo ForwardKeys mostra que a compra de passagens aéreas para viajar dos Estados Unidos para São Paulo em setembro cresceu 33,6% de abril até o meio de agosto em relação ao mesmo período do ano passado.

Em 6 de setembro, a capital paulista vai receber o primeiro jogo da liga de futebol americano NFL na América do Sul. Os Green Bay Packers vão enfrentar os Philadelphia Eagles na Neo Química Arena, estádio do Corinthians que fica em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Os ingressos para a partida já estão esgotados.

Até agora, turistas internacionais compraram 3.600 bilhetes dos Estados Unidos para viajar à cidade brasileira no nono mês do ano. A essa altura em 2023, eram 2.700 emissões para voar em setembro saindo do país norte-americano e tendo São Paulo como destino.

O número de passagens vendidas na rota Estados Unidos-São Paulo para setembro de 2024 representa, ainda, 26,2% do total de 14.100 bilhetes internacionais com destino à capital paulista no período. De acordo com o levantamento da Embratur, o retrato equivalente do período em 2023 mostrava um número total de 11.800 passagens aéreas.

Há outros países que apresentaram crescimento no fluxo aéreo para São Paulo. O número de bilhetes aéreos de Portugal para a capital paulista aumentou de 498 para 1.040 no período do levantamento, pouco mais de 100% de aumento. As passagens partindo do Reino Unido foram de 829 para 1.000, aumento de 20%. Emissões com origem na Alemanha cresceram de 834 para 910, quase 10%, e, no Canadá, de 537 para 565, acréscimo de 5% na compra de passagens.