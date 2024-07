Em websérie sobre sua vida, Tabata vai explorar até namoro com João Campos

A deputada e pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, estreia uma websérie às 20h30 da próxima segunda-feira no cinema REAG Belas Artes. Entitulada “Tabata”, a série faz parte da estratégia do marqueteiro Pedro Simões, focada em conteúdos para as redes sociais.

“Os episódios vão explorar temas como a religiosidade de Tabata, sua vida transformada por meio da educação e o relacionamento com João Campos, prefeito de Recife”, diz a pré-campanha de Tabata, em nota.

Integrantes da equipe da deputada percebem um engajamento expressivo das publicações de Tabata com o namorado, que concorre à reeleição na Prefeitura da capital pernambucana.

O primeiro episódio vai contar a história do pai de Tabata, Naldo, a relação com Maria, mãe da deputada, e a morte após a crise de dependência química.

A websérie terá 10 episódios que serão lançados todas às segundas-feiras a partir do dia 22. Os vídeos poderão ser assistidos em todas as redes sociais, no Youtube e no TikTok.