Em telefonema a Lula, Putin lamenta ausência do brasileiro na Rússia

O presidente Lula recebeu, às 10h desta terça, um telefonema de Vladimir Putin, que durou cerca de 20 minutos, segundo o Planalto.

De acordo com o relato divulgado pela Secom, o presidente da Rússia quis saber do estado de saúde de Lula, e lamentou que o brasileiro não tenha podido ir à Cúpula do Brics, devido ao acidente sofrido no sábado no Palácio da Alvorada.

O brasileiro também lamentou e informou que serão feitos os arranjos para a participação dele na reunião do bloco por videoconferência. Lula está sendo representado em Kazan pelo chanceler Mauro Vieira.