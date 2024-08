Em reunião, Paes e Lula tentam resolver “pendengas” do estádio do Flamengo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foi à Brasília nesta terça-feira para se reunir com o presidente Lula, com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, com o advogado-geral da União, Jorge Messias, e com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, para discutir o que chamou de “pendengas” legais sobre o leilão do terreno que deverá abrigar o novo estádio do Flamengo.

O imóvel pertencia a um fundo cuja única cotista é a Caixa Econômica Federal. A estatal defende que a desapropriação só poderia ser levada a cabo com autorização do presidente da República.

Em entrevista coletiva após a reunião, Paes disse que a reunião foi “muito positiva” e que Lula é muito “simpático ao estádio do Flamengo”, e que haverá outra reunião sobre o tema na próxima semana.

“Quinta-feira que vem, então, vai ter uma outra reunião e a gente vai ter uma câmara de conciliação, né, para tentar resolver essas pendengas ao comando do presidente no sentido de que dentro da lei”, afirmou.