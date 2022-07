Em reunião com Lula, Pacheco defende que quem vencer eleições tomará posse

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) recebeu Lula e 13 senadores de partidos aliados da campanha petista para uma reunião na tarde desta quarta-feira na residência oficial da presidência do Senado, em Brasília. Lula ouviu de Pacheco um compromisso de que o vencedor das eleições de outubro tomará posse em uma sessão do Congresso em 1º de janeiro, como manda a Constituição.

Pacheco disse ao petista que tem se manifestado sistematicamente em defesa da democracia no Brasil, a despeito dos ataques que Jair Bolsonaro e seu entorno fazem rotineiramente contra o processo eleitoral brasileiro.

“O presidente fez uma reafirmação de que o Congresso vai se posicionar na defesa de eleições livres e pacíficas e que quem vencer em outubro vai assumir em primeiro de janeiro”, disse Humberto Costa (PT-PE) ao Radar.

No encontro, Lula fez um relato sobre o atual estado de “intolerância”, “insensatez” e violência que ameaçam o estado democrático de direito no Brasil, citando o assassinato de Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu e os ataques a atos da sua pré-campanha no Rio de Janeiro e em Uberlândia.

O petista também externou preocupação com o orçamento secreto e com a piora dos índices sócio-econômicos no país, lembrando que, nos seus governos, houve aumento real no salário mínimo — algo que não ocorreu no governo Bolsonaro.