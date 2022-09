Em meio à choradeira de Flávio, PP despeja grana na campanha de Bolsonaro

Coordenador da campanha do pai à reeleição, o senador Flávio Bolsonaro se queixou nesta terça da “lentidão” nas doações de pessoas físicas para Jair Bolsonaro na disputa presidencial, que chegaram a 10,8 milhões de reais — o maior montante para um candidato nessas eleições até o momento. Em entrevista publicada pelo jornal “O Globo”, o filho 01 disse estar “muito preocupado” porque o dinheiro do PL “acabou”.

Em meio à choradeira de Flávio, o PP despejou 1 milhão de reais na campanha de Bolsonaro, a primeira transferência feita por outro partido para o presidente. No caso, a legenda de Ciro Nogueira e Arthur Lira repassou recursos doados pelo empresário bilionário Rubens Ometto, líder em contribuições em 2022.

Um detalhe é que a doação do Progressistas, registrada na última sexta, consta como da Direção Nacional, com a origem do dinheiro identificada como de Ometto. A única doação que ele fez ao partido, no entanto, foi à direção do PP da Paraíba. E, até o momento, não consta no sistema do TSE que o diretório estadual tenha repassado para o nacional.

Na semana passada, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, divulgou um vídeo fazendo um apelo para receber mais doações e reclamando que o montante de quase 270 milhões de reais em recursos públicos disponíveis no fundão eleitoral não é “muito dinheiro” para para financiar as campanhas dos candidatos do partido neste ano. O dirigente disse ainda ainda que “só” mandou 10 milhões de reais para Bolsonaro, que segundo ele, “não é de gastar”.