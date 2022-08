Em live, Janones desiste de disputar o Planalto e anuncia apoio a Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com mais de oito milhões de seguidores só no Facebook, o deputado federal André Janones (Avante-MG) abriu uma transmissão ao vivo há pouco ao lado do ex-presidente Lula para anunciar que desistiu de concorrer à Presidência da República para apoiar o petista na disputa.

Janones, que tem como principal trunfo sua presença nas redes sociais, já chegou a ter 3% de intenções de votos em pesquisas eleitorais e vinha sendo cortejado por Lula.

A live chegou a ser assistida por mais de 20 mil usuários ao mesmo tempo. O deputado mineiro afirmou que Lula aceitou “encampar” suas propostas. Falando ao vivo direto de São Paulo, Janones disse aos seguidores que sua principal luta sempre foi a defesa dos que mais necessitam e dos trabalhadores.

Janones afirmou que a grande luta do seu mandato na Câmara foi para que o auxílio emergencial permanecesse em 600 reais, o que já era defendido por Lula.

“A partir desse momento a nossa candidatura está unificada e passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula”, declarou.

O petista então agradeceu Janones por ter apresentado a proposta e prometeu acabar com a fome no Brasil. “E é uma honra pra mim estar junto com um companheiro que foi eleito deputado e que colocou o mandato dele à disposição de combater a fome nesse país”, disse Lula.

Veja o anúncio: