Em Brasília, Lula se reúne com chefes de Poderes nesta quarta

Em Brasília desde a noite desta terça-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva terá pelo menos quatro reuniões ao longo desta quarta com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do STF, Rosa Weber, e do TSE, Alexandre de Moraes.

As primeiras agendas de Lula na capital federal depois da vitória sobre o presidente Jair Bolsonaro devem começar às 10h, na residência oficial do chefe da Câmara. Na sequência, ele almoçará com Pacheco, vizinho de Lira.

A conversa com a ministra Rosa Weber, que comanda o Supremo desde setembro, está previsto para as 16h. Por volta das 17h30, o presidente eleito deverá seguir para o Tribunal Superior Eleitoral para se reunir com Moraes.

Durante entrevista coletiva nesta terça, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também mencionou um encontro com a presidente do STJ, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, mas a agenda não foi confirmada.

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, afirmou que a definição de quem acompanharia Lula nas agendas seria feita em uma reunião na noite de terça.