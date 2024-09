Elmar se reúne com líderes de PDT, Solidariedade, Avante e PSDB-Cidadania

Em plena campanha para se viabilizar como candidato à presidência da Câmara, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA) se reuniu na tarde desta terça-feira, em Brasília, com os presidentes nacionais do PDT, André Figueiredo, do Solidariedade, Paulinho da Força, e do Avante, Luís Tibé, e com o líder da federação PSDB-Cidadania na Casa, o tucano Adolfo Viana. Os quatro também são deputados e, segundo fontes ouvidas pelo Radar, estão “firmes” com Elmar por conta de acordos antigos.

As legendas integram o maior bloco da Câmara, junto ao PRD e ao PP — que já declarou apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) para a sucessão de Arthur Lira. Comandada por Elmar Nascimento, a bancada tem, ao todo, 161 deputados. Ele também é líder do União Brasil, seu partido.

“Reunião produtiva com os líderes do maior bloco parlamentar da Câmara. Juntos, discutimos as pautas prioritárias para o Brasil, buscando fortalecer o compromisso com o entendimento e cooperação de nossas bancadas”, escreveu o deputado baiano, ao publicar a foto com os quatro colegas.

O Radar mostrou nesta terça que a aliança formada por Nascimento e Antonio Brito (PSD-BA) calcula alcançar, no cenário mais otimista, 324 votos na eleição de fevereiro do ano que vem. Mais que suficiente para se eleger presidente da Câmara, o número seria alcançado com uma ampla coalizão também formada por MDB, PSDB, Cidadania, Solidariedade, Podemos, PCdoB, PV, PDT, PSB, PSOL, Rede, Avante e PRD.