Eduardo Bolsonaro, acredite, virou escritor

O ex-quase embaixador do Brasil nos Estados Unidos que sequer conhecia Henry Kissinger, Eduardo Bolsonaro, virou escritor.

O deputado federal é um dos autores de um livro sobre o pai, o presidente Jair Bolsonaro, que será lançado no próximo dia 6 de setembro, exatos quatro anos após a facada que ele levou em Juiz de Fora.

A obra foi escrita em parceria com Mateus Colombo Mendes, secretário de comunicação institucional da Secom, e foi colocada em pré-venda nesta quarta, por 79,90 reais.

“Jair Bolsonaro: O fenômeno ignorado, Vol. 1: Eles não entenderam nada” se propõe a responder como “uma das figuras mais ignoradas e desprezadas da política brasileira se tornou um líder popular, o maior fenômeno eleitoral da história do Brasil e, ainda por cima, Presidente da República”.

O resumo do livro informa que suas 308 páginas contarão “todos os detalhes” da jornada de Bolsonaro até a Presidência, desde os tempos do Exército até as eleições de 2018, os bastidores da campanha, o que ocorreu no dia da facada e os primeiros passos do seu governo. “Conhecerá, por fim, a verdade”, conclui.

Curiosamente, o prólogo, que teve sua primeira página divulgada na pré-venda, diz que a eleição de Bolsonaro levou “os históricos donos do poder a alianças e movimentos desavergonhados e desesperados”. Resta saber se obra biográfica tratará da conversão do bolsonarismo ao Centrão.