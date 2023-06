Ecossistema de startups de SP é um dos 30 melhores do mundo, diz pesquisa

Levantamento feito em 290 cidades mostra São Paulo com o 26º melhor ecossistema de startups do mundo. O Global Startup Ecosystem Report indica que São Francisco, que abriga o Vale do Silício, é o maior polo de inovação e tecnologia do mundo, seguido por Londres e Nova York, empatadas em segundo lugar.

Na América Latina, São Paulo é a mais bem ranqueada e a única entre os 40 melhores ambientes para negócios. Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan, o bom posicionamento se deve ao investimento da cidade em pesquisa e empreendedorismo.

“Temos uma visão muito clara de que apenas com ciência, tecnologia e inovação é possível ter um desenvolvimento consolidado e eficiente”, disse Agopyan.

“O desenvolvimento mencionado não é apenas o econômico, mas também o social e o cultural, trata-se do avanço da sociedade, como um todo”, acrescentou.

O secretário citou o trabalho de instituições como a USP e a FAPESP. Ele afirmou que o governo quer manter o fomento à ciência e “buscar uma sinergia das ações”.

Continua após a publicidade

Siga