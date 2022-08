‘É tudo verde e amarelo. Uma babaquice sem precedentes’, diz Lula

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na entrevista que deu à Rádio Super em Minas, o ex-presidente Lula falou da postura do atual governo de Jair Bolsonaro de rebatizar programas dos governos petistas como o Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil, e o Minha Casa Minha Vida, que virou Casa Verde e Amarela.

Lula foi questionado se vai resgatar a marca Bolsa Família, caso seja eleito. O petista aproveitou para criticar a postura de Bolsonaro de associar as ações do governo a cores da bandeira brasileira.

“O Bolsa Família era um programa bem estruturado que funcionava há 18 anos. Era um programa que a gente não tinha como fazer politicagem. Destruíram para criar o Auxilio Brasil, criar uma coisa, a carteira verde e amarela, a casa verde e amarela. É tudo verde e amarelo. Uma babaquice sem precedentes na história do país. Nós precisamos criar programa sociais com envergadura que possam garantir que as pessoas recebam enquanto precisam. Vamos voltar a ter um Bolsa Família mais sério”, disse Lula.